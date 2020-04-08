Иерусалим, , 12:31 — REGNUM Министр здравоохранения Израиля Яков Литцман заявил, что он и его жена Хава чувствуют себя хорошо после того, как на прошлой неделе им поставили диагноз «коронавирус». Об этом в среду, 8 апреля, сообщает The Times of Israel со ссылкой на его письмо.

«Я хотел бы поблагодарить всех тех, кто беспокоится за мое благополучие, — пишет Литцман в письме к медицинским работникам Израиля. — Система здравоохранения в Израиле сильна и готова к любому сценарию… настанет день, когда скрытые страницы этих усилий будут доведены до сведения общественности».

Литцман переносит болезнь дома с того дня, как его тест на коронавирус показал положительный результат. Он опроверг сообщения о том, что принимал участие в общих молитвах в нарушение рекомендаций собственного министерства.