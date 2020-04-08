Джакарта, , 12:24 — REGNUM Правительство Индонезии привело новые данные о количестве случаев заражения коронавирусом в стране, сообщает Kompas.

Согласно новой информации, в Индонезии выявили 2956 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, число заразившихся за сутки увеличилось на 218 человек.

По словам представителя правительства Индонезии по борьбе с коронавирусом Ахмадом Юрианто, рост новых случаев заражения показывает, что передача вируса все еще происходит в сообществе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала 2020 года в Индонезии от лихорадки денге скончались по меньшей мере 254 человека.

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