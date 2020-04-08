Нашвилл, США, , 12:28 — REGNUM Американский автор и исполнитель кантри-композиций Джон Прайн скончался в возрасте 73 лет от осложнений заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. Об этом 7 марта сообщил журнал RollingStone, сославшись на родственников музыканта.

Как сообщают журналисты издания, заражение коронавирусом у артиста было выявлено после возвращения из европейского тура 17 марта. После обострения болезни 26 марта Прайн был в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинский центр Университета Вандербильта в Нашвилле, где и скончался.

Джон Прайн сочинял и исполнял песни в стиле кантри и фолк. Его дважды награждали премией Grammy. Композиции Прайна исполняли многие известные американские артисты.