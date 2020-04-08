Ташкент, , 12:22 — REGNUM Медицинским вузам в Узбекистане разрешат присуждать ученые степени доктора философии (PhD) и доктора наук (DSc). Об этом написано в соответствующем постановлении президента республики, которое опубликовано 8 апреля агентством «УзА».

Ученые советы создадут медицинские вузы Нукуса, Андижана, Бухары, Самарканда, Ургенча и Ферганы. Кроме того, в Ташкентском институте усовершенствования врачей преобразуют в Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников в соответствии с международными стандартами.

Отделения центра также планируется открыть в регионах без медвузов: Джизакской, Кашкадарьинской, Навоийской, Наманганской и Сырдарьинской областях.

Напомним, в 2017 году в Узбекистане ввели двухуровневую систему послевузовского образования, в которую входит базовая докторантура (PhD) и докторантура (ScD).