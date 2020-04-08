Тондучхон, , 12:25 — REGNUM На американских военных базах в Южной Корее выявили двадцать первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

По их словам, вирус был подтвержден на военной базе «Кэмп Кейси», расположенной близ границ с КНДР в городе Тондучхон. Известно, что это первый случай заражения на данной базе.

В настоящее время специалисты сферы здравоохранения выясняют, контактировал ли заражённый с другими лицами.

Напомним, что первый случай заболевания коронавирусом нового типа среди военнослужащих американских баз на территории Южной Кореи был выявлен 26 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 54 новых случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев заражения увеличилось до 10 384.