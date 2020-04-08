8 апреля 2020 | Время чтения 3 мин

Более месяца в самоизоляции. Именно такие сроки установлены из-за коронавируса в России. Пока ограничения введены до 30 апреля. Чтобы защитить себя от инфекции, в первую очередь следует соблюдать правила личной гигиены, часто проветривайте помещения, регулярно делайте влажную уборку. И всё же врачи рекомендуют иметь дома обязательный набор лекарств.

Захар Степанов, , 12:59 — REGNUM Из-за коронавируса введён режим самоизоляции, который собрал дома семьи. Аптеки — одно из мест, куда разрешено выходить. Тем не менее врачи советуют иметь дома необходимый набор медпрепаратов, чтобы в любой момент была возможность оказать родным первую помощь.

Лекарства Дарья Антонова © ИА REGNUM

Главный врач городской клинической больницы №71 г. Москвы Александр Мясников завил ИА REGNUM, что во время самоизоляция дома должны быть только те лекарства, которые люди принимают на постоянной основе, «потому что большинство из нас гипертоники, диабетики и так далее».

"Важно помнить, что коронавирус, неизвестно, заденет вас или нет, скорее всего, нет, а вот те болезни, которые у вас есть, без регулярного приема лекарств могут обостриться», — отметил Мясников.

Второе, на что он обращает внимание, — это необходимость иметь под рукой стандартный набор жаропонижающих и антисептиков.

Александр Мясников подчеркнул, что не следует покупать ничего экзотического: «Никакой «Хлорохин», никакой «Плаквенил», никакие противовирусные закупать не надо. Единственное, наверное, посоветовал бы. Хотя это без гарантий и доказанного действия, но хуже не будет. Это, поскольку вирус попадает через нос, через носоглотку, капли в нос с интерфероном. Они, скорее всего, не помогут, но и хуже не сделают».

Дома также следует иметь дезинфицирующие средства, однако медики считают, что все они одинаковые, и выбрать можно любое: от спирта до стандартного антисептика.

Высокая температура Дарья Антонова © ИА REGNUM

Терапевт-пульмонолог Марина Казакова также первыми в списке необходимых в домашней аптечке назвала жаропонижающие препараты (на случай высокой температуры). Далее, по ее мнению, следуют средства для пероральной регидратации (предотвращение обезвоживания при поносе, рвоте, высокой температуре), сорбенты на случай пищевых отравлений.

«Также рекомендуется иметь изотонические солевые растворы для промывания носа и слизистых при возникновении симптомов респираторной инфекции. На случай возникновения острой аллергической реакции в аптечке обязательно должен присутствовать антигистаминный препарат второго поколения», — заявила ИА REGNUM Казакова.

Она согласна с мнением Александра Мясникова, что у людей с хроническими заболеваниями дома обязательно должен быть месячный запас их постоянных препаратов.

«Ни в коем случае нельзя без согласования с врачом отменять или изменять дозы назначенных препаратов — это может привести к обострению основного заболевания, попаданию в больницу, а при инфицировании коронавирусом увеличит вероятность тяжелого течения», — добавила пульмонолог.

На случай мелких бытовых травм она также советуют иметь в аптечке антисептик, лейкопластырь, перевязочные материалы.

Врач клинической фармакологии ГБУЗ МО «Чеховская областная больница», кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин призвал всех в период самоизоляции обращать внимание на своё самочувствие: «Если вы стали ощущать дискомфорт, повышение температуры тела, кашель, нужно как можно быстрее обратиться к врачу. Но если вы находитесь достаточно далеко от города, но есть возможность купить препараты, то на первое время имеет смысл приобрести жаропонижающее».

Аптека Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, при появлении кашля нелишним будет принимать препараты, которые улучшают отхождение мокроты.

«Что касается простудных заболеваний, это достаточно, в остальных случаях нужно обратиться к врачу и не применять самостоятельно антибиотики. Для детей обязательно приобретаем детскую форму парацетамола, а от кашля так же, как для взрослых. Для пациентов с повышенным артериальным давлением, помимо, ежедневных препаратов, лучше держать препараты скорой помощи», — пояснил врач.

«Помните, самоизоляция — это самый дешёвый случай обезопасить себя от инфекции. Потому что лечение — это очень дорогое удовольствие, и оно сопряжено с опасностью развития осложнений. Находитесь дома и будьте в приподнятом настроение, тем более опыт психологов указывает на то, что люди в хорошем настроении и оптимистичные болеют реже любыми вирусными заболеваниями, чем пессимистично настроенные люди. Проветривайте помещение, делайте влажную уборку и выполняйте режим труда и отдыха», — советует Кондрахин.

Добавим, что 8 апреля Минздрав РФ в очередной раз напомнил, что гражданам рекомендуется перенести сроки обращения за медпомощью, если нет угрозы жизни и здоровью!