Вологда, , 12:39 — REGNUM На период пандемии коронавируса в условиях острой нехватки медицинских масок вологодская кружевная фирма «Снежинка» переориентировалась на производство защитных медицинских масок, сообщила корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор компании Мария Агапова.

В компании подчеркнули, что сейчас «производство скатертей не так актуально, как производство медицинских масок, которые нужны, чтобы защитить людей».

По словам генерального директора, фирма «Снежинка» — это малое предприятие, которое в настоящее время производит 1200−1500 марлевых масок в сутки.

«1200−1500 масок в сутки — это для нас много, учитывая, что людей на производстве работает не так много», — подчеркнула Мария Агапова в ходе беседы.

Генеральный директор фирмы рассказала информагенству ИА REGNUM, что примерно три недели назад в фирму обратились первые вологодские предприятия жизнеобеспечения, включая оборонные предприятия, работающие с госзаказами, которым нужны были средства индивидуальной защиты. В настоящее время фирма переориентировалась со штучного производства на производство массовое продукта. В процессе участвуют не только швеи, но и кружевницы.

«Предприятие не остановилось, люди продолжили работать, несмотря на все сложности. Настроение у коллектива очень позитивное», — заявила Мария Агапова.

По словам генерального директора, ряд других предприятий с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации, предоставив свое сырье для производства марлевых масок.

«Мы шьем только из медицинской марли. Гораздо проще шить из хлопковой ткани, но мы поговорили с медиками, с предприятиями, и понимаем, что одно дело выйти на прогулку в тканевой маске и совсем другое выйти в смену», — пояснила Мария Агапова.

Кроме того, по словам генерального директора, фирма тесно дружит с Минпромторгом.

«Я считаю, что это именно та структура, которая сейчас действительно работает и помогает работать», — подчеркнула Мария Агапова.

Отвечая на вопрос о дальнейшем производстве медицинских масок по завершению карантина, Мария Агапова заявила, что компания будет заниматься привычным делом.

«В мирное время мы предприятие народно-художественного промысла, прежде всего. Предприятие занимается пошивом швейных изделий, ориентированных на высокое качество, натуральные материалы и связь с народными художественными промыслами», — рассказала Мария Агапова.

«Наша задача заключается в том, чтобы сделать промысел актуальным, не потеряв их качества и ценности. Интернет — это дополнительные возможности и это еще большие возможности по узнаванию нашего промысла», — отметила Мария Агапова.

Напоминаем, что Вологда по праву считается кружевной столицей России. Это ремесло занимает особое место в экономике и культуре Вологодской области.