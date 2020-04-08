Москва, , 11:59 — REGNUM Власти должны разъяснять гражданам, что по закону они могут быть наказаны за распространение заведомо ложной информации, но главный инструмент в борьбе с фейками — это своевременное донесение до всех граждан полной и объективной информации, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 8 апреля, глава Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников.

« Нередко бывает так, что пользователи видят ту или иную информацию ‑ и репостят, распространяют ее дальше, не вникая и не разбираясь. Но перед пользователями и нет такой обязательной задачи — проверять. Этим должны заниматься журналисты, и именно с них нужно спрашивать в первую очередь.

Что касается фейков, которые распространяются намеренно, то здесь власти, конечно, должны искать, кто стоит за этими вбросами ‑ и наказывать этих людей.