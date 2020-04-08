Тбилиси, , 11:59 — REGNUM Более 150 нарушителей режима чрезвычайного положения (ЧП) в Грузии оштрафовали правоохранители за прошедшие сутки. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба МВД Грузии.

По данным ведомства, накануне было выявлено 158 нарушений. Большая их часть касалась несоблюдения комендантского часа. За нахождение на улице в ночное время оштрафовали 121 человека.

Кроме того, 31 штраф был выписан за нарушение правил перевозок пассажиров в транспортном средстве, четверо человек были наказаны за несоблюдение правила не собираться группами более трех, а двое — нарушили режим самоизоляции.

Стоит отметить, что размер штрафа для нарушителей режима ЧП в Грузии составляет 3000 лари (около $950 по курсу).

Как сообщало ИА REGNUM, чрезвычайное положение введено в Грузии до 21 апреля для того, чтобы воспрепятствовать вспышке распространения коронавируса.

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