Севастополь, , 11:57 — REGNUM Все без исключения граждане, прибывшие в Севастополь из Москвы и Санкт-Петербурга, будут помещаться на двухнедельный карантин дома или в обсерватор. Об этом 8 апреля журналистам сообщил и.о. губернатора города Михаил Развожаев.

«Я подписал указ, который сегодня будет опубликован, о 14-дневном обязательном карантине для граждан, прибывающих из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области в Севастополь. Люди возвращаются домой, или у них есть недвижимость, квартиры. Но теперь будут они обязаны 14 дней находиться на карантине, сообщать свои данные при въезде, на 10-й день сдавать анализы», — уточнил Развожаев.

По его словам, если эти граждане не могут самоизолироваться на дому, их будут помещать в обсерватор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов поручил проработать аналогичный вопрос для граждан, прибывающих в республику из Москвы и Санкт-Петербурга.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму хотят изолировать приезжающих из Москвы и Петербурга