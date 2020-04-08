Севастополь, 8 апреля 2020, 11:57 — REGNUM Все без исключения граждане, прибывшие в Севастополь из Москвы и Санкт-Петербурга, будут помещаться на двухнедельный карантин дома или в обсерватор. Об этом 8 апреля журналистам сообщил и.о. губернатора города Михаил Развожаев.
По его словам, если эти граждане не могут самоизолироваться на дому, их будут помещать в обсерватор.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов поручил проработать аналогичный вопрос для граждан, прибывающих в республику из Москвы и Санкт-Петербурга.
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