Улан-Удэ, , 11:52 — REGNUM В Бурятии общественники создали вторую «коронавирусную» карту. В отличие от первой, разработанной властями, на новом ресурсе гораздо подробнее обозначены места, где побывали инфицированные, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Впрочем, министр здравоохранения Евгения Лудупова негативно отозвалась об инициативе, заявив, что нет необходимости детально знать, чем люди болеют.

«Мы все заболеваем ОРВИ, и сейчас мы видим, что новая коронавирусная инфекция протекает в лёгкой форме. И есть печальные случаи, когда заболевшие люди становятся изгоями. Но они же не специально заболели», — передаёт её слова «Байкал-Daily».

Она добавила, что не знает, откуда разработчики брали информацию о передвижениях больных. По словам министра, ни минздрав, ни управление Роспотребнадзора не имеют к этому отношения. Появление же недостоверных данных может создавать панические настроения у жителей.

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