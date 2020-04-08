Кампала, , 11:57 — REGNUM Представитель полиции Уганды заявил, что число случаев насилия в семье возросло с тех пор, как в стране начался двухнедельный карантин. Об этом передает ВВС Swahili.

В интервью местным СМИ Фред Энанга сообщил, что за данный период четверо человек были арестованы в связи с подозрением в совершении убийства своих супругов.

По его словам, рост числа случаев домашнего насилия произошел из-за того, что люди «чересчур много находятся дома».

В понедельник, 6 апреля, глава ООН Антониу Гутерриш предупредил о «ужасающем глобальном всплеске» домашнего насилия во время пандемии коронавируса. Он призвал правительства всех стран мира ускорить аресты и судебное преследование подозреваемых.