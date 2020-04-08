Симферополь, , 11:49 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов предложил всех граждан, которые прибывают в республику из Москвы и Санкт-Петербурга, сразу полностью изолировать. Об этом он заявил 8 апреля на заседании оперативного штаба по противодействию распространению новой инфекции.

«Мы видим сегодня, все случаи в Республике Крым завозные без исключения. В нынешней ситуации я за то, чтобы всех отправлять на самоизоляцию. Прибыл рейс Москва, Санкт-Петербург — всех на самоизоляцию или в обсерватор, в случае необходимости, причём всех на 100%», — отметил глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму зарегистрировано 23 случая COVID-19. Помимо этого, в городе Армянск закрыли больницу из-за угрозы заражения врачей коронавирусом.

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