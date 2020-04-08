Симферополь, 8 апреля 2020, 11:49 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов предложил всех граждан, которые прибывают в республику из Москвы и Санкт-Петербурга, сразу полностью изолировать. Об этом он заявил 8 апреля на заседании оперативного штаба по противодействию распространению новой инфекции.
Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму зарегистрировано 23 случая COVID-19. Помимо этого, в городе Армянск закрыли больницу из-за угрозы заражения врачей коронавирусом.
Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму могут ввести комендантский час из-за ситуации с коронавирусом