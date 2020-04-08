Саранск, , 11:43 — REGNUM В Мордовии подтверждено семь новых случаев заражения коронавирусом. Общее число выявленных случаев COVID-19 в регионе выросло до 13, сообщает оперативный штаб республики.

На заседании штаба прозвучала информация, что один из заразившихся приехал из Москвы уже с симптомами заболеваниями, которые он скрыл. В результате чего и выросло число подтверждённых случаев коронавируса.

Все заразившиеся госпитализированы в Республиканскую инфекционную больницу, состояние оценивается как удовлетворительное.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 апреля число выявленных случаев COVID-19 выросло до 80 в Нижегородской области, 52 — в Пензенской области, 41 — в Татарии, 40 — в Марий Эл, 32 — в Пермском крае, 26 — в Саратовской области, 22 — в Оренбургской области 20 — в Кировской области, 18 — в Самарской области, 16 — в Башкирии, 15 — в Чувашии, 13 — в Мордовии, девять — в Удмуртии, четыре — в Ульяновской области. Всего — 388 случаев. Выписан после выздоровления 61 человек, семь человек скончались.