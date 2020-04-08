Ростов-на-Дону, , 11:42 — REGNUM В Ростовской области спасатели провели санитарную обработку общественных пространств в 19 муниципалитетах, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

Дезинфекцию улиц и объектов проводят сотрудники региональных структур — поисково-спасательной службы и службы спасения на водах. Дезинфекция проводится с помощью лесопатрульных комплексов и автоцистерн. Общая площадь обработанных поверхностей превысила 1,6 тыс. кв. метров.

ИА REGNUM ранее сообщало, что заболевшие COVID-19 жители Ростовской области заразились во время зарубежных поездок и посещения неблагополучных субъектов России. Случаи таких завозов зарегистрированы в шести городах и районах области.

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