Москва, , 11:41 — REGNUM В 56 российских регионах за минувшие сутки подтверждены случаи заражения коронавирусом. Об этом 8 апреля сообщили в оперативном штабе по профилактике коронавируса.

Всего подтверждено 1175 новых случаев, более половины из которых выявили в Москве — 660. На втором месте Подмосковье — 95. В Петербурге 34 человека заразились вирусом, в Ленинградской области — 32, в Марий Эл — 27, в Мурманской области — 25. В Краснодарском крае и Нижегородской области по 24. По 18 случаев в Липецкой области, Коми и Ингушетии. 15 человек заболели в Рязанской области, 11 — в Ямало-Ненецком АО.

По десять заболевших в Воронежской области и Кабардино-Балкарии, девять — в Чувашии, по восемь в Оренбургской области и Хабаровском крае. По семь заразившихся в Мордовии, Бурятии, Красноярском и Приморском краях, по шесть — в Курской и Тамбовской областях, Северной Осетии и Алтайском крае.

По пять человек заболели в Тульской, Свердловской, Сахалинской областях и Чечне. Сразу в семи регионах подтвердилось заражение четырёх человек. Это Белгородская, Смоленская, Тверская, Вологодская, Ростовская области, а также Калмыкия и Башкирия.

В Ханты-Мансийском АО, Забайкальском крае и Еврейской АО заразились по три жителя. Во Владимирской, Кемеровской, Новосибирской областях и Карачаево-Черкесии — по два.

По одному человеку заболели в Брянской, Калининградской, Пензенской, Саратовской, Самарской, Курганской, Омской, Томской областях, Дагестане, Хакасии, Якутии и Крыму.

«Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 8672 случая коронавируса в 81 регионе», — говорится в информации.