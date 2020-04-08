Аккра, , 11:42 — REGNUM В службе здравоохранения Ганы (GHS) подтвердили 73 новых случая заболевания COVID-19, в результате чего общее число зараженных коронавирусом в западноафриканской стране достигло 287. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на данные ведомства.

В GHS добавили, что резкое увеличение числа выявленных случаев в стране является результатом «улучшенного отслеживания контактов и тестирования».

В службе также заявили, что обязательный карантин для путешественников, прибывших в страну в период с 21 по 22 марта до закрытия границ, закончился.

За этот период около 1030 человек были помещены на карантин, и 105 из них оказались заражены коронавирусом по итогам тестирования.