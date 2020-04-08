Москва, , 11:38 — REGNUM «Волонтёры Победы« проходят подготовку в режиме онлайн и помогают ветеранам, принося им продукты и медикаменты, а также книги и газеты, рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 8 апреля, председатель центрального штаба общественного движения Ольга Амельченкова.

«В связи с пандемией и вводимыми ограничениями формат проведения Дня Победы до сих пор непонятен, но подготовку волонтеров мы ведем в штатном режиме. Единственное, что изменилось — всё обучение проходит на специальной образовательной онлайн-платформе. Здесь волонтеры могут и учиться, и читать об истории Великой Отечественной войны.

Мы подготовили несколько форматов, в которых можно принимать участие, оставаясь дома. В частности, это проект «Моя история» — любой желающий может пройти специальный курс и узнать, как восстановить историю своей семьи. Волонтеры им в этом помогают, можно получить их консультацию, в частности, на нашей странице «ВКонтакте».

Что касается ветеранов, то мы приносим им то, что они просят. Это не только продукты и медикаменты, поступает много просьб о книгах и газетах. Конечно, из-за установленных ограничений им не хватает общения, и мы пытаемся решать эту проблему с помощью ежедневных телефонных разговоров. Ветераны, конечно, переживают, что они, скорее всего, не попадут на парад. Говорят, что коронавируса они не боятся, и будь такая возможность, приехали бы«, — отметила Ольга Амельченкова.