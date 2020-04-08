Нур-Султан, , 11:35 — REGNUM Пациент с коронавирусом скончался в Акмолинской области Казахстана — общее число смертей выросло до семи, сообщили 8 апреля в республиканском штабе по борьбе с распространением инфекции.

В Акмолинской области произошел уже третий смертельный случай. По одной пациенту скончались в Нру-Султане, Чимкенте, Карагандинской и Туркестанской областях.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Казахстане достигло 709, в том числе 222 — в Нур-Султане, 119 — в Алма-Ате, 55 — в Карагандинской области, 45 — в Джамбульской области, 43 — в Акмолинской области. Выздоровели 53 человека.

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