Симферополь, , 11:39 — REGNUM В Крыму введут комендантский час, если ситуация с коронавирусом выйдет из-под контроля. Об этом 8 апреля на заседании штаба по предотвращению распространения инфекции сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Дисциплинированных граждан, которые с ответственностью относятся к режиму самоизоляции, недостаточно. Если ситуация станет непрогнозируемой и непонятно как будет развиваться, то будет комендантский час. Тогда будет совсем всё по-другому, включая штрафы и задержания», — заявил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму зарегистрировано 23 случая COVID-19. Помимо этого, в городе Армянск закрыли больницу из-за угрозы заражения врачей коронавирусом. 124 человека изолировали на две недели в больнице, более 220 человек — дома.

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