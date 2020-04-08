Ростов-на-Дону, , 11:32 — REGNUM В Ростовской области под наблюдением медиков остаются почти 3 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 8 апреля.

Врачебный контроль установлен над 2 тыс. 965 жителями Дона, большинство из них находятся на самоизоляции по месту жительства. Медицинским наблюдением было охвачено 8,4 тыс. человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области по данным на утро 8 апреля зарегистрировано четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего на Дону выявлен 21 случай заболевания COVID-19.

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