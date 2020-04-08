Тамбов, , 11:28 — REGNUM Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено на территории Тамбовской области. Данные за сутки приведены федеральным оперштабом 8 апреля.

По информации пресс-службы администрации региона, COVID-19 подтверждён у троих мужчин, двух женщин и девушки 15 лет, самому старшему заболевшему — 57. В трёх случаях заболевшие прибыли из других регионов России, в одном случае контактировал с прибывшим из другого региона, двое вернулись из Доминиканы.

«Все пациенты находятся под наблюдением специалистов, самочувствие удовлетворительное», — говорится в сообщении.

Отметим, общее число подтверждённых случаев коронавирусной инфекции на территории Тамбовской области, таким образом, составило 21.