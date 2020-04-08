Липецк, , 11:27 — REGNUM В Липецкой области 8 апреля официально подтверждено 18 новых случаев коронавируса, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.

Большинство из них контактировали с заболевшими. Новые случаи коронавируса выявлены в областном центре, а также в Задонском, Лев-Толстовском и Добровском районах. В штабе региона подчеркнули, что такой резкий прирост заболевших связан с тем, что результаты их анализов пришли одновременно. Сами пациенты уже находились под наблюдением в Липецкой областной клинической инфекционной больнице. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Всего в регионе лечение от коронавируса проходят 39 человек.

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