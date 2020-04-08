Киев, , 11:31 — REGNUM Вопрос о снятии карантинных ограничений на Украине будет обсуждаться не раньше 18 апреля, заявил 8 апреля на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Что касается введения и отмены карантина, решение будет приниматься ближе к самому сроку завершения карантина. Мы только на третьем дне усиленных жёстких мер карантина, поэтому вопрос отмены карантина мы будем комментировать не ранее, чем через 10 дней от сегодняшней даты», — рассказал он.

Ляшко отметил, что на Украине следят за развитием эпидемиологической ситуации в стране, а также в соседних странах, где карантинные меры были введены позже.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 8 апреля на Украине выявили 1668 случаев коронавирусной инфекции. За прошлые сутки был установлен «рекорд» — выявлено 206 новых случаев COVID-19.

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