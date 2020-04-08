Киев, 8 апреля 2020, 11:31 — REGNUM Вопрос о снятии карантинных ограничений на Украине будет обсуждаться не раньше 18 апреля, заявил 8 апреля на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Ляшко отметил, что на Украине следят за развитием эпидемиологической ситуации в стране, а также в соседних странах, где карантинные меры были введены позже.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 8 апреля на Украине выявили 1668 случаев коронавирусной инфекции. За прошлые сутки был установлен «рекорд» — выявлено 206 новых случаев COVID-19.
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