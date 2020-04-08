Вашингтон, , 11:25 — REGNUM Российский художник с ником Red888guns (настоящее имя Александр Берёзин) показал, как бы выглядела оригинальная игра Fallout с видом от первого лица. О творчестве геймера 7 апреля рассказал портал Eurogamer.

https://twitter.com/falloutru/status/1245428918921895936

Red888guns создал GIF-анимацию, показывающую интерфейс Fallout с видом от первого лица. На ней можно увидеть портрет главного героя, его характеристики и используемое оружие.

Напомним, оригинальная Fallout вышла в 1997 году. Игра была высоко оценена геймерами и критиками.

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