Нижний Новгород, , 11:25 — REGNUM По состоянию на 8 апреля в Нижегородской области подтверждено 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтверждённых заражений в регионе выросло до 80, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

«Мы продолжаем получать подтверждения по тем людям, кто давно находился на изоляции и под наблюдением врачей. Их анализы были взяты в разное время, а подтверждение из референс-центров пришли в один день. Ситуация абсолютно прогнозируемая», — заверил губернатор Глеб Никитин.

Всего с момента начала наблюдений в области проверены на наличие коронавируса 15 563 человека.

Ранее 13 пациентов были выписаны после полного выздоровления, две пожилых женщина скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки число случаев коронавируса в Приволжском федеральном округе выросло на 82, общее число подтверждённых случаев COVID-19 составило 388. Население Поволжье составляет около 29 млн человек.