Черкесск, , 11:24 — REGNUM В Карачаево-Черкесии может быть завершен учебный год уже 1 мая 2020 года, а сроки начала нового 2020−2021-го учебного года могут быть перенесены на 1 августа. Об этом задумались в министерстве образования региона, пишет ИА Красная Весна.

По данным издания, вчера, 7 апреля, главам муниципалитетов было разослано письмо, подписанное министром образования Инной Кравченко, в котором предлагалось в срочном порядке, уже до 18:00 того же дня, ответить на вопросы о возможных изменениях в расписании текущего и следующего учебного годов. Предложено внести предложения по вопросам продолжительности 2019−2020 года и качественного получения знаний школьниками в дистанционном режиме.

Причиной инициативы минобра, по-видимому, являются трудности в организации учебного процесса в новых условиях. В связи с ситуацией с распространением коронавируса школы республики, так же, как и учебные заведения других субъектов РФ, с 5 апреля перешли на дистанционное обучение. Однако процесс «вызывает определенные сложности со стороны педагогического сообщества, родителей и самих обучающихся», отмечает в своем письме министр образования КЧР.

Главам муниципалитетов также предложено дать предложения по организации занятости школьников, в случае если текущий учебный год будет завершен 1 мая 2020 года. Кроме того, им поручено подумать о возможности переноса начала следующего учебного года с 1 сентября на 1 августа.