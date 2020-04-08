Москва, , 11:24 — REGNUM Российское казачество одним из первых откликнулось на общественный призыв помочь старикам и маломобильным гражданам в период самоизоляции, которую спровоцировала эпидемия коронавирусной инфекции. Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM рассказал о том, как не впасть в уныние, находясь на карантине, и как он лично относится к происходящему в России:

«Коронавирусная инфекция внесла очень большие коррективы в привычный уклад жизни наших людей. Это факт. И конечно, пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить наших медицинских работников, которые сегодня на передовой, вот в этих боевых действиях, в этой войне, против страшной инфекционной заразы. Необходимо всем безусловно использовать режим самоизоляции. Ведь не просто так правительство Российской Федерации пошло на принятие таких решений. Государство теряет огромные деньги! И очень важно, чтобы каждый понимал, что, используя режим самоизоляции, мы тем самым прерываем цепочку — цепочку заражения коронавирусной инфекцией.

Безусловно, в этой ситуации ни в коем случае нельзя поддаваться паническому настроению. Все пройдёт! Как проходили до этого многие инфекционные заболевания, которым подвергалась наша страна — чума, оспа — и это, естественно, все пройдёт. Надо понимать, что это временное явление, надо держать себя в руках. У нас зачастую не хватает времени на чтение книг, чтобы привести в порядок дом, чтобы пообщаться с родными, обсудить с ними какие-то достаточно серьезные вопросы.

Вы посмотрите, ведь работники культуры делают очень многое, для того чтобы в том числе не было скучно жителям нашей страны в этом режиме online. Есть всевозможные концертные программы, выступления творческих коллективов, интересные телевизионные программы идут абсолютно по всем телевизионным каналам. Поэтому ничего здесь страшного нет.

Конечно, и все мы должны понимать, что все-таки это не простая инфекция. Почему? Потому что даже Святейший патриарх (насколько ему было непросто — человеку, который призывал все время ходить в храмы) сказал: «Уважаемые прихожане! Пожалуйста, на этот период времени останьтесь дома. У каждого православного человека есть иконы, поэтому молитесь дома, это временное явление, оно пройдёт, и мы снова в ближайшее время соберёмся в храмах на литургии и службы».

Поэтому ничего страшного в происходящем нет. Просто нужно беречь друг друга, беречь жизни друг друга. Люди должны понимать, что находятся под карантином, значит, нужно выдержать ограничения, не выходить на улицу. Потому что человек сам может не болеть, но быть носителем вируса. В такой ситуации можно заразить неопределённое количество людей. Поэтому не рискуй ни собой, ни жизнями этих людей. По поводу всего остального нужно иметь выдержку, хладнокровие. И понимать, что это нужно, что это важно для будущего нашей страны и её жителей.

Хочу сказать спасибо казакам Всероссийского казачьего общества. Потому что это огромное количество людей, которые оказывают помощь сотрудникам правоохранительных органов в охране общественного порядка, а также — в проведении мероприятий по контролю за самоизоляцией. Порядка 13—14 тысяч казаков почти во всех субъектах Российской Федерации занимаются этим делом. Из них где-то порядка 3000 занимается именно волонтерским движением: оказывают помощь в доставке продуктов, лекарственных препаратов. Не забываем и о наших пожилых казаках — стариках, одиноких. То есть вся страна сегодня в той или иной степени борется с этой инфекцией.

И если появляются какие-то не совсем сознательные люди — допустим, те, которые вышли в тёплые первые весенние дни, отправились на шашлыки, — значит, наверное, сейчас мы и пожинаем плоды их действий — видите, произошёл всплеск коронавирусной инфекции. Такие люди должны понимать, что государство не просто так приняло такие профилактические меры. Мы теряем деньги, мы останавливаем производство, теряем возможности развития малого и среднего предпринимательства. Это не просто так.

Государство дополнительно выделяет огромнейшее средства на борьбу с коронавирусной инфекцией. Все должны понимать: наступило время каждого сознательного человека беречь себя и беречь близкого, родного тебе человека, беречь незнакомого человека, чтобы остаться дома и ни в коем случае никого не заразить. В условиях самоизоляции советую всем, у кого позволяет здоровье, заниматься зарядкой. И ещё помнить, что уныние — это великий грех. Надо верить в себя, надо верить в страну, где ты живёшь».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с эпидемией коронавируса нерабочие дни в России продлили до 30 апреля включительно. Всего на 7 апреля в 81 регионе России зарегистрировано 7497 случаев заражения коронавирусом. За весь период выписано по выздоровлении 494 человека.

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