Всеволожск, Ленинградская область, , 11:27 — REGNUM В Ленинградской области за сутки выявлено 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество зараженных за всё время с начала эпидемии составило 94 человека, об этом 8 апреля сообщает оперативный штаб Ленинградской области.

Ленинградская область, по данным статистики за минувшие сутки, оказалась на четвертом месте среди российских регионов по суточному числу зараженных COVID-19.

По данным управления Роспотребнадзора по Ленобласти, наибольшее число заразившихся выявлено в крупных городских поселениях Всеволожского района: Мурино, Сертолово, Кудрово, Всеволожске, а также в коттеджном поселке Новая Проба.

Также новые зараженные есть в городском поселке Новоселье Ломоносовского района, городе Пикалево Бокситогорского района. В Выборгском районе зараженные есть в поселках Гончарово и Прибылово, а также в самом Выборге в районе Таммисуо.

Помимо этого заболевшие выявлены в коттеджном поселке ДНП Рождествено и деревне Большево Гатчинского района. В Тосненском районе в деревне Нурма и городах Никольское, Тосно, а также в городе Тихвин и в поселке Саперном Приозерского района.

Один ранее заболевший в Ленобласти выздоровел. Всего болезнь в регионе победили три человека. Смертельных случаев нет.

Читайте ранее в этом сюжете: Врач из Ленобласти о COVID-19: переболеют все, но как – зависит от здоровья