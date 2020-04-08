Париж, , 11:19 — REGNUM Популярная экшен-игра Dead Cells выйдет на Android-устройствах 3 июня 2020 года. Об этом сообщалось 7 апреля в ролике на YouTube-канале Playdigious.

Игра будет доступна в магазине Google Play. Предварительная регистрация на участие в проекте уже открыта.

Напомним, Dead Cells — это инди-игра, в которой игроки сражаются со множеством врагов и «прокачивают» навыки своего героя. После каждой смерти геймерам придётся начинать прохождение заново, открывая новые способности протагониста.

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