Москва, , 11:18 — REGNUM Карантин и самоизоляция создали подходящие условия для того, чтобы родители нашли время для решения откладывавшихся задач по развитию ребенка, и важно помнить, что обучение будет куда более эффективным, если детям предложат не просто «потреблять контент», а быть вовлеченными в игру и соревнование, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 8 апреля, директор по стратегическому развитию Кружкового движения России Наталья Кравченко.

«С самого начала периода карантина и самоизоляции мы в Кружковом движении переориентировали все наши информационные ресурсы таким образом, чтобы помочь и ребятам, и их родителям сориентироваться — какие возможности доступны в режиме онлайн, чем занять детей, как провести время карантина увлекательно и с пользой.

Родители часто откладывают решение некоторых задач, связанных с развитием ребенка — но сейчас, пожалуй, самое время этим заняться. В качестве примера можно привести программирование. В современном мире это, по сути, такой же необходимый вид грамотности, как умение читать или умение писать.

Мы собрали вместе все возможные бесплатные онлайн-курсы, дали доступ к образовательным программам, сделали удобную навигацию. Курсы можно выбирать, исходя из возраста ребенка, а также исходя из его интересов и предпочтений — или из предпочтений его родителей.

Важно, что для подростков эти занятия проводятся в формате «челленджей». К примеру, научиться программировать на «Питоне» за неделю и выиграть приз. Они любят играть, любят быть вовлеченными, им нужно не просто потреблять контент — им нужна ситуация игры, вызова, соревнования, тогда они по-настоящему включаются, и проблема уже не в том, чтобы привлечь их к такой учебе, а в том, чтобы делать в ней паузы«, — отметила Наталья Кравченко.