Джакарта, , 11:21 — REGNUM С начала 2020 года в Индонезии от лихорадки денге скончались по меньшей мере 254 человека, об этом 8 апреля говорится в заявлении чиновника министерства здравоохранения страны Сити Нади Тармизи.

По данным чиновника, общее число инфицированных в стране приближается к 40 тыс. человек. Наиболее опасной территорией, в связи с распространением лихорадки, является провинция Западная Ява и Восточная Нуса-Тенгара.

Напомним, число погибших от коронавирусной инфекции в Индонезии составляет 221 человек, что не мешает властям страны вводить более жесткие меры для ограничения его распространения, нежели по отношению к лихорадке денге.

Отметим, что в 2016 году от лихорадки в Индонезии скончались 1 тыс. 598 человек, в 2017 году — 493 человека, а в 2018 году 344 человека.

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