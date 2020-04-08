Ставрополь, , 11:19 — REGNUM Первый пациент с подтвержденным заражением коронавирусом скончался в Ставропольском крае. Женщине было 53 года, сообщил 8 апреля на своей странице в Instagram глава региона Владимир Владимиров.

Пациентка проживала в поселке Иноземцево (относится к городу-курорту Железноводску). По словам губернатора, к врачам она обратилась, только когда у нее уже были явно выраженные симптомы. Состояние женщины было осложнено сопутствующим заболеванием сердечно-сосудистой системы.

По состоянию на 11:00 8 апреля на Ставрополье зафиксировано 39 случаев заражения коронавирусом. По информации краевых властей, шесть человек с подтвержденным диагнозом уже выздоровели и выписаны из больницы.

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