Йошкар-Ола, , 11:16 — REGNUM За минувшие сутки число подтверждённых в Марий Эл случаев коронавируса выросло на 27. Общее число выявленных случаев COVID-19 в регионе увеличилось до 40, сообщает оперативный штаб России.

Всего в Приволжском федеральном округе выявлено 82 новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией, всего в ПФО зарегистрировано 388 заболевших.

Отметим, население Марий Эл составляет около 690 тыс. человек.

ИА REGNUM напоминает, в России общее число случаев заражения коронавирусом составляет 8672 по состоянию на 8 апреля. В течение суток показатель увеличился на 1175 человек. Всего выздоровели 580 человек, 63 человека скончались.