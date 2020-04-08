Тула, , 11:16 — REGNUM Пять новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Тульской области по данным на 8 апреля, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

В числе заболевших — один подросток, который был инфицирован после контакта с заражённым родственником. С этим же человеком ранее контактировали ещё три человека, у которых подтвердили вирус. В одном случае источник заражения не установлен. Все заражённые изолированы, состояние удовлетворительное.

Также сегодня стало известно о выздоровлении женщины, которая заразилась после контакта с инфицированным жителем области. 7 апреля после получения контрольного отрицательного результата на вирус ее выписали. Она стала шестой выздоровевшей от коронавируса в области.