Лондон, , 11:15 — REGNUM Новое обновление для игры Sea of Thieves под названием Ships of Fortune выйдет 22 апреля 2020 года. Об этом сообщалось 7 апреля в ролике на YouTube-канале проекта.

Ships of Fortune позволит игрокам стать представителями одной из крупных торговых компаний и «ходить под её парусами». За это геймеры будут получать дополнительные задания и уникальные награды.

Напомним, Sea of Thieves — это приключенческая игра, разработанная британской студией Rare. Её релиз состоялся в 2016 году.

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