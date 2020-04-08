Саратов, , 11:17 — REGNUM По данным общероссийского оперативного штаба по состоянию на 8 апреля в Саратовской области подтвержден один новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число случаев заражения в регионе составило 26.

Как сообщалось ранее, по одному пациенту информация уточнялась. По всей видимости, анализ оказался положительным. Выздоровел с момента наблюдения только один пациент, умерших от коронавирусной инфекции на территории области нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 7 апреля, по данным оперативного штаба при облправительстве, в Саратовской области лабораторно подтвердились пять новых случаев заражения коронавирусом. Все заразившиеся — женщины. Две вернулись из Казахстана и Гвинеи, три — контактные с ними. Одна пациентка получает помощь в стационаре, остальные дома.

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