Севастополь, 8 апреля 2020, 11:14 — REGNUM В Ставропольском крае умер первый пациент, у которого был подтвержден диагноз «коронавирус». Об этом 8 апреля губернатор региона Владимир Владимиров написал на своей странице в Instagram.
«Дорогие земляки! У меня нерадостные новости. К сожалению, один из пациентов с коронавирусной инфекцией в нашем крае скончался», — говорится в сообщении.
Глава региона сообщил, что умерла женщина в возрасте 53 лет, которая проживала в поселке Иноземцево. У нее были заболевания сердечно-сосудистой системы.
Владимиров также сообщил, что все, кто контактировал с заболевшей коронавирусом, будут проверены.
Напомним за последние сутки в РФ скончалось пять человек, у которых был официально подтверждён коронавирус.
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