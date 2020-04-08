Оренбург, , 11:13 — REGNUM В Оренбургской области федеральная лаборатория за прошедшие сутки (по состоянию на 8 апреля) подтвердила восемь новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Добавим, что на 7 апреля в регионе числилось 14 официально подтвержденных случаев коронавируса. Кроме того, ожидался результат по 14 предварительным случаям.

На 7 апреля лечение от коронавируса получают 24 пациента. Три человека выздоровели, а один случай завершился летальным исходом.