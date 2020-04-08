Хабаровск, , 11:15 — REGNUM Число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Хабаровском крае выросло на 8 человек. Сейчас на лечении находится 24 таких пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве региона.

Читайте также: Россия на пороге пика пандемии коронавируса — все новости

Среди заболевших 4 пациента старше 65 лет, в том числе двое старше 80 лет. Все новые пациенты выявлены как контактные. У двоих пациентов заболевание протекает в тяжелой форме, один из них без отрицательной динамики находится на ИВЛ. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля федеральная мониторинговая группа по COVID-19 сообщила о выявлении пяти новых зараженных в Хабаровском крае.