Новосибирск, , 11:11 — REGNUM В Новосибирске для недопущения распространения коронавируса начали обрабатывать территории парков культуры и отдыха, скверов и других общественных пространств. Обработка будет проводиться не менее двух раз в неделю, сообщает департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города.

«Вещество, которым ведётся обработка — Септолит ДХЦ — рекомендовано управлением Роспотребнадзора. Оно безопасно как для людей, так и для животных», — прокомментировал начальник управления благоустройства общественных пространств Вадим Полещук.

Сегодня, 8 апреля, специалисты Горзеленхоза провели дезинфекцию парка культуры и отдыха «Михайловская набережная»: обрабатывались скамейки, парапеты набережной, все твёрдые поверхности и архитектурные формы.

Уже составлен график обработки парков и скверов.