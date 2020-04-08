Москва, , 11:11 — REGNUM За последние сутки в Москве выявили 660 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 8 апреля в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

На втором месте по суточному приросту случаев Московская область — здесь выявлено 95 пациентов с COVID-19. Далее следуют Санкт-Петербург — 34 случая, Ленинградская область — 32, Марий Эл — 27, Мурманская область — 25, по 24 случая в Краснодарском крае и Нижегородской области.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 1175 случаев заражения коронавирусом. Общее число заражений достигло 8672, выздоровели — 580 человек, скончались — 63. Коронавирус нашли в 81-м регионе России.

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