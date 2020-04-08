Ирвайн, США, , 11:09 — REGNUM Blizzard Entertainment рассказала, как изменятся классы персонажей World of Warcraft в предстоящем дополнении Shadowlands. Полный список изменений был опубликован 7 апреля на официальном сайте игры.

По словам разработчиков, каждый класс станет более универсальным, а игроки смогут использовать многие способности, ранее доступные только отдельным специализациям. Помимо этого, в игре появятся «ковенанты» — особые организации, дарующие персонажам уникальные классовые навыки.

Напомним, Shadowlands — это новое дополнение для World of Warcraft, посвящённое путешествию по загробному миру. Его релиз ожидается в 2020 году.

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