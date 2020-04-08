Чебоксары, , 11:09 — REGNUM В Чувашии сегодня, 8 апреля, подтверждено ещё два случая новой коронавирусной инфекции. В итоге общее число достигло 19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе врио главы республики.

8 апреля первичные тесты на COVID-19 дали положительный результат ещё у двух человек, которые ранее были госпитализированы.

«Результаты подтвердились у одного контактного лица из Чебоксар и одного приезжего из Москвы в Комсомольском районе», — говорится в сообщении.

Официальное подтверждение даётся по итогам повторного исследования в лаборатории Нижнего Новгорода. В настоящее время оба пациента помещены в инфекционный стационар, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

«Все близкие контакты вновь выявленных зараженных отработаны, они находятся на изоляции», — отмечают в пресс-службе.

Всего с начала пандемии по коронавирусу в Чувашии установлено 19 случаев. Первый пациент уже прошёл лечение и был выписан в связи с выздоровлением.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля в Чувашии подтверждено девять случаев COVID-19. Ещё 795 человек находятся под медицинским наблюдением, из них 693 жителя — на домашнем карантине. В тот же день в республике были ужесточены меры самоизоляции. Если ранее под домашний карантин попадали только граждане, которые прибыли из-за рубежа, то сейчас должны самоизолироваться все приезжающие из других регионов.

Власти заверяют, что медучреждения республики готовы к принятию пациентов с коронавирусом, аппаратов ИВЛ достаточно, создан резерв в 300 коек, при необходимости увеличим его до 600.