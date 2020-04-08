Армянск, Крым, 8 апреля 2020, 11:11 — REGNUM Более 120 жителей Армянска оставлены на двухнедельную изоляцию в больнице, которую ранее посещала потенциально заражённая коронавирусной инфекцией женщина. Об этом 8 апреля на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в РК заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в крымском городе Армянск закрыли больницу из-за угрозы заражения врачей коронавирусом. Более 220 человек попали под режим домашней обсервации. Всего в республике зарегистрировано 23 случая COVID-19.
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