Санкт-Петербург, , 11:10 — REGNUM Власти Петербурга разберутся с сообщениями о том, что медсестрам клинической инфекционной больницы им. Боткина, где лечат больных коронавирусом, обещали микроскопические доплаты. Об этом заявил представитель губернатора в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Юрий Шестериков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Больница им. С.П. Боткина Елена Молчанова © ИА REGNUM

На пленарном заседании петербургского парламента тему поднял беспартийный депутат Максим Резник.

«Мне написали медсестры Боткинской больницы о том, что им объявлена доплата в месяц 700 рублей. Я очень сомневаюсь в этой информации, но все-таки прошу проверить ее, потому что очень важно понимать, сколько на самом деле сегодня правительство предусматривает доплачивать. Люди просто хотят знать информацию», — сказал Резник.

Он предложил назвать конкретные суммы, а не процентное соотношение. «Потому что если это правда, то там просто в шоке люди», — добавил Резник.

Юрий Шестериков обещал обратить на это внимание исполнительной власти.

«Обязательно мы с этой ситуацией разберемся», — сказал представитель губернатора.