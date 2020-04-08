Белогорск, Амурская область, , 11:09 — REGNUM Строительство второй очереди завода по глубокой переработке сои, основным объектом которой является цех изолята, завершается в Белогорске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Амурской области.

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В апреле на «МЭЗ «Амурский» пройдут тестовые испытания цеха, который позволит производить 10 тысяч тонн соевого белка в год. Это четверть от объёма, который потребляется в России.

«В декабре прошлого года на заводе начали опытно-промышленную эксплуатацию цеха изолята и выпустили пробную партию первого российского соевого белка. Новые продукты успешно прошли лабораторные испытания и были зарегистрированы декларацией о соответствии всем необходимым требованиям», — сообщили на предприятии.

Как сообщало ИА REGNUM, производство соевого изолята было налажено в Приамурье в 2019 году.