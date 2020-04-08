Москва, , 11:10 — REGNUM Деньги за аннулированные туры будут возвращены российским туристам за счёт средств из фондов персональной ответственности туроператоров. Это следует из распоряжения премьер-министра РФ Михаила Мишустина, опубликованного 8 апреля на официальном портале правительства.

«Принято решение о возврате туристам денежных сумм из средств фондов персональной ответственности туроператоров», — отмечено в пояснении к документу.

Заказачикам вернут деньги за туры, которые должны были состояться в период с начала действия ограничений до 1 июня 2020 года. До 15 апреля туроператоры должны подать в в объединение туроператоров в сфере выездного туризма уведомления о возврате средств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) попросила правительство заморозить до 2022 года выплаты за аннулированные из-за пандемии туры.

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