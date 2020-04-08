Ставрополь, , 11:04 — REGNUM Следственные органы Ставрополья завершили расследование уголовного дела против бывшего индивидуального предпринимателя, обвиняемого в хищении у банка десятков миллионов рублей. Материалы направлены в суд, сообщили ИА REGNUM 8 апреля в пресс-службе СК РФ по региону.

По данным следствия, в 2007—2008 годах обвиняемая заключила с одним из банков соглашение, по которому учреждение должно было предоставлять ее клиентам кредиты на покупку товаров. Однако документы о приобретении товаров физлицами в кредит были липовыми. В результате этих незаконных операций ей удалось украсть с расчетного счета банка более 64 млн рублей.

Против злоумышленницы возбудили уголовное дело о мошенничестве. Однако задержать женщину удалось не сразу, поскольку она скрылась и некоторое время находилась в международном розыске.

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