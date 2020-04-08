Самара, , 11:07 — REGNUM Один случай заболевания COVID-19 зарегистрирован в Самарской области за текущие сутки. Об этом в среду, 8 апреля, сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

По сообщению пресс-службы ведомства, таким образом, в регионе зарегистрировано 18 зараженных новым коронавирусом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области предложили разместить койко-места для граждан с COVID-19 в клиниках Самарского медицинского университета.

При этом 471 молодой ординатор оказывают помощь медикам. Они трудятся как в первичном звене, так и в качестве младшего и среднего персонала.

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